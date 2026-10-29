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Dünya
Sciencealert 29.10.2026 18:05

100 bin simülasyonla test edildi: Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya yaşam taşımış olabilir mi?

Cambridge Üniversitesi'nden gökbilimcilerin gerçekleştirdiği kapsamlı simülasyonlar, yaşamın temel yapı taşlarını taşıyan kuyruklu yıldızların Dünya'ya çarpma senaryosunun daha önce sanıldığı kadar olası olmadığını ortaya koydu.

100 bin simülasyonla test edildi: Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya yaşam taşımış olabilir mi?

Dünyadaki yaşamın uzaydan gelen kuyruklu yıldızlar aracılığıyla başladığı teorisi uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılıyor. Kuyruklu yıldızların yapısında yaşamın en temel kimyasal bileşenlerinden biri olan hidrojen siyanürün bulunması, bu hipotezi destekleyen en önemli kanıtlar arasında yer alıyordu. Ancak Cambridge Üniversitesi’nden gökbilimci Richard Anslow ve ekibinin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, bu romantik fikrin olasılığını gözler önüne serdi.

100 bin simülasyon ne söylüyor?

Araştırmacılar, Dünya'nın erken dönemindeki kuyruklu yıldız bombardımanını anlamak için tam 100 bin simülasyon çalışması yürüttü. Simülasyonlarda, kuyruklu yıldızların taşıdığı hidrojen siyanür molekülünün Dünya'ya güvenli bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağı test edildi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı; simülasyonların yüzde 54'ünde, kuyruklu yıldızların Dünya'ya yeterli miktarda kimyasal taşıyamadığı görüldü. Dünya'nın atmosferine giren kuyruklu yıldızlar ya çarpışmanın etkisiyle parçalanıp ısı nedeniyle kimyasal yüklerini kaybediyor ya da okyanuslara düşerek hayati maddelerin seyrekleşmesine yol açıyordu.

Geri kalan yüzde 46'lık kısım ise en az bir başarılı teslimat ihtimali sunsa da, bu durumun yaşamın başlaması için son derece kısa süreli ve zayıf bir fırsat yarattığı ifade edildi. Bilim insanları bu süreci, tam zamanında ve kusursuz bir açıyla gerçekleşmesi gereken milyonda bir ihtimallik bir tesadüf olarak değerlendiriyor.

Mars daha şanslı olabilir

Dünya için kuyruklu yıldız ihtimali oldukça düşük görünse de, araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri diğer gezegenlerle ilgili oldu. Bilim insanları, Mars'ın daha ince bir atmosfere ve daha düşük çarpma hızlarına sahip olması nedeniyle, kuyruklu yıldız yoluyla kimyasal taşınması açısından Dünya'dan beş kat daha fazla şans barındırdığını tespit etti. Buna karşın Venüs'ün yoğun atmosferi ise yaklaşan tüm kuyruklu yıldızları yüzeye ulaşamadan tamamen yutuyor.

Her ne kadar bu sonuçlar kuyruklu yıldız teorisini kesin olarak çürütmese de, Dünya'daki yaşamın kökenine dair bilinen ezberleri sorgulatıyor ve bu ihtimalin muazzam bir tesadüfe dayandığını gösteriyor.

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