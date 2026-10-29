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Türkiye
AA 29.10.2026 16:59

TCG Işın arama kurtarma gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

TCG Işın arama kurtarma gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı
[Fotograf: DHA]

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel tarafından ziyaretçilere gemi ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

TCG Işın arama kurtarma gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Çatalkaya, "Gemi gerçekten çok büyük. Burada görevli arkadaşlar çok güzel bilgilendirme yapıyor. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Gemiyi gezen Emre Gülle de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisinin görülmeye değer olduğunu, herkesin gelip gemiyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı
Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekirdağ
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