Tek öğrencisi olan okulda Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Belekler Mahallesi'ndeki Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor.

2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki nüfusun azalmasıyla birlikte okuldaki öğrenci sayıda da günden güne azalarak bire düştü.

Öğretmen Fatih Yalçınkaya ve 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Gökmen, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü okulda düzenlenen törenle kutladı. Törende Gökmen'i ailesi ve mahalleli de yalnız bırakmadı.

"Sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin"

Öğretmen Yalçınkaya törendeki konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında devasa meydanlarda, binlerce öğrencinin toplandığı okullarda çok büyük bir coşku var. Ama bilmeni isterim ki, bizim bu küçük okulumuzda seninle baş başa kutladığımız bu bayram, o büyük meydanlardaki coşkudan çok daha anlamlı, çok daha özel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü yani seni ve beni hayal etmişti. O 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerini kimsesidir' derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Bugün bu okulda tek öğrenci olabilirsin. Ama sakın unutma, sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin. Biz bugün burada belki iki kişiyiz ama arkamızda koca bir milletin tarihi, sevgisi ve gücü var. Bu okulda yaktığımız eğitim ışığıyla Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatacağız"

"Hem öğretmenim hem arkadaşım oldu"

Okulun tek öğrencisi Hatice Gökmen, yalnızlık çektiğini ancak öğretmeninin kendisine arkadaş olduğunu söyledi. Gökmen, “Tek başıma olmam biraz üzücü hissettiriyor. Ama öğretmenimle arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Geçen sene bir arkadaşım vardı ama o ortaokula geçti ve ben yalnız kaldım. Okulda arkadaşımın olmaması üzücü ama öğretmenimin olması sevindirici. Hem arkadaşım hem öğretmenim oldu." ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca törene hazırlandıklarını belirten Gökmen, "Heyecanlandım ama sonra geçti. Aileme ve mahalle sakinlerine beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

Kızının öğretmensiz kalmamasının sevindirici olduğunu belirten Hatice’nin annesi Melek Gökmen de "Allah devletimize zeval vermesin. Kızım tek öğrenci olmasına rağmen öğretmenimiz var. Mutlu oluyoruz. Öğretmeni her şeyiyle ilgileniyor. Cumhuriyet kutlamasına da kızımla birlikte katıldık. Okuyacağı şiiri ezberlerken de birlikte çalıştık. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

"Torunum tek öğrenci olmasına rağmen devletimiz öğretmen verdi"

Torununun ilk zamanlar yalnızlık çektiğini ifade eden Hatice’nin dedesi Süreyya Gökmen ise şöyle konuştu:

"Hatice bu okulun tek öğrencisi. Allah devletimize zeval vermesin. Tek öğrenci olmasına rağmen öğretmenimizi verdi. Ben Hatice’yi her gün okula getiriyorum. Tek öğrenci olduğu için önce yalnızlık çekti ama sonra alıştı. Öğretmenimizi çok seviyoruz, ilgileniyor. Bugün Cumhuriyeti kutladık güzel bir gün geçirdik."

Mahallede genç neslin kalmadığını belirten Muhtar Nevzat Gökmen ise "Köyümüz malum çok göç verdiği için, genç nesil kalmadı ve köyümüz tek öğrenciye kaldı. Tek öğrenci olduğu halde devletimiz bize bu fırsatı verdiği için Allah devletimize zeval vermesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.