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Gündem
AA 29.10.2026 16:00

Bakan Fidan: İstişareler ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Atalarımızdan miras kurultay geleneğimizle sürdürdüğümüz istişarelerin, dayanışmamızı pekiştireceğine ve ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Fidan: İstişareler ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, "Atalarımızdan miras kurultay geleneğimizle sürdürdüğümüz istişarelerin, dayanışmamızı pekiştireceğine ve ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Fidan, çalışmalarına destek veren mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Köklü kardeşlik bağlarımızdan güç alarak, her alanda daha derin işbirliği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Zirve'nin, Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Hakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı
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