Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2026 15:38

Filistin'den İsrail seçimleri açıklaması: İşgali bitirecek bir ortak çıkmasını umuyoruz

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'de düzenlenen genel seçimlerin "işgale son vermeye ve adil bir barışı sağlamaya inanan bir ortak" çıkarmasını umduklarını belirtti.

Filistin'den İsrail seçimleri açıklaması: İşgali bitirecek bir ortak çıkmasını umuyoruz

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'deki genel seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail seçimlerinin ülkenin iç meselesi olduğunu belirten Şeyh, "Seçimlerin, Filistin'deki işgalin sona ermesi gerektiğine ve adil barışa inanan bir ortak çıkarmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun ve BM kararlarının önemini vurgulayan Şeyh, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın anahtarının uluslararası kararların uygulanmasından geçtiğini kaydetti.

Sandık sayımında son durum

İsrail'de dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 93'ünden fazlası sayılırken, ortaya çıkan tabloya göre iktidar bloku 53, muhalefet bloku ise 48 sandalye elde ediyor.

Mevcut sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku da eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise tarihi bir rekora imza atarak 120 sandalyeli Mecliste 19 milletvekili çıkarıp kilit bir konuma yükseldi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Çevredeki ülkelerle yardımlaşarak bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
16:03
Bakan Fidan: İstişareler ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak
16:15
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü
15:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
15:29
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Çevredeki ülkelerle yardımlaşarak bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz
15:32
AB'den üye ülkelere Ukrayna'ya destek için çağrı
Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı
Tekirdağ'da arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ