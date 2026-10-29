İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Çevredeki ülkelerle yardımlaşarak bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Tabiat Alanları Koruyucular Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bölgesel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Çevredeki tüm ülkelerle kardeşiz ve hepimiz Müslümanız. Dolayısıyla birbirimize yardım edebilir ve bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz." dedi.

ABD hükümetinin bütçesinin büyük bölümünün askeri güçlere ayrıldığını savunan Pezeşkiyan, ABD'nin işlediği insanlık suçlarına rağmen bölgenin güvenliğini sağlamak iddiasıyla dünyanın diğer ucundan gelmesine ihtiyaçlarının bulunmadığını ifade etti.