Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2026 16:22

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

29 Mart 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol'ü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov imzaladı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol, Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imza attı.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı Vedat Işıkhan ile Bahtiyor Saidov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.

ETİKETLER
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Ticaret Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İstişareler ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
100 bin simülasyonla test edildi: Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya yaşam taşımış olabilir mi?
17:55
Von der Leyen, Kanada için ısrarla önerdiği "ortak üyelik" modelini anlattı
17:26
DMM, 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' iddialarını yalanladı
17:21
Burhanettin Duran: Daha güçlü bir Türk dünyası için çalışıyoruz
17:14
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
17:12
Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ