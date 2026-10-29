Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Hankyoreh 29.10.2026 19:47

ABD, Güney Koreli bir milletvekiline daha vize vermedi

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'den Milletvekili Jin Sung-joon, Hawaii'deki ABD Pasifik Komutanlığı'na düzenlenmesi planlanan parlamento ziyareti kapsamında yaptığı vize başvurusunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiğini duyurdu.

ABD, Güney Koreli bir milletvekiline daha vize vermedi

Meclis Savunma Komitesi başkanı sıfatıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan dört kişilik heyet ziyaretinde, iktidar ve muhalefet partilerinden başkanvekilleri de yer alacaktı. Pentagon komutanlarıyla kritik görüşmelerin yapılması öngörülen heyetin programı, komite başkanına vize verilmemesi nedeniyle askıya alındı.

Milletvekili Jin, yaşanan durumun sadece bireysel bir seyahat kısıtlaması olmadığını, Kore halkını temsil eden Ulusal Meclis'in resmi yasama faaliyetlerine açık bir müdahale teşkil ettiğini belirtti. Daha önce 2014 yılında da aynı komite üyesi olarak ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Jin, alınan karardan duydukları güçlü üzüntüyü dile getirdi ve iki ülke arasındaki ittifakı ilerletme çabalarının kısıtlandığını vurguladı.

Art arda yaşanan retler gerilim iddialarını güçlendiriyor

Geçtiğimiz ay da Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesinden Jung Chung-rae, vize onayının gecikmesi nedeniyle Amerika'daki diplomatik misyonların denetimine katılamamıştı. Art arda yaşanan bu gelişmeler, Seul ile Washington arasındaki istihbarat ve ticaret meselelerinden kaynaklanan gerilimlerin vize süreçlerine yansıdığı yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, iktidar kanadından siyasetçilerin hedef alınmasının iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik hoşnutsuzluğun bir yansıması olabileceğine dikkat çekiyor.

ETİKETLER
ABD Güney Kore Vize
Sıradaki Haber
İran basını: Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak için gönderdiği mektuba Tahran yanıt vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:26
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
21:16
İsrail'deki çocuk istismarı olayıyla ilgili ABD'de gözaltılar yapıldı
20:41
BM: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü
20:56
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası çok sayıda patlama sesi duyuldu
20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
20:03
Bakan Çiftçi'den TDT Zirvesi paylaşımı
"Atların Dansı: Diriliş Ateşi" gösterisi sergilendi
"Atların Dansı: Diriliş Ateşi" gösterisi sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ