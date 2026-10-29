ABD, Güney Koreli bir milletvekiline daha vize vermedi

Meclis Savunma Komitesi başkanı sıfatıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan dört kişilik heyet ziyaretinde, iktidar ve muhalefet partilerinden başkanvekilleri de yer alacaktı. Pentagon komutanlarıyla kritik görüşmelerin yapılması öngörülen heyetin programı, komite başkanına vize verilmemesi nedeniyle askıya alındı.

Milletvekili Jin, yaşanan durumun sadece bireysel bir seyahat kısıtlaması olmadığını, Kore halkını temsil eden Ulusal Meclis'in resmi yasama faaliyetlerine açık bir müdahale teşkil ettiğini belirtti. Daha önce 2014 yılında da aynı komite üyesi olarak ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Jin, alınan karardan duydukları güçlü üzüntüyü dile getirdi ve iki ülke arasındaki ittifakı ilerletme çabalarının kısıtlandığını vurguladı.

Art arda yaşanan retler gerilim iddialarını güçlendiriyor

Geçtiğimiz ay da Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyesinden Jung Chung-rae, vize onayının gecikmesi nedeniyle Amerika'daki diplomatik misyonların denetimine katılamamıştı. Art arda yaşanan bu gelişmeler, Seul ile Washington arasındaki istihbarat ve ticaret meselelerinden kaynaklanan gerilimlerin vize süreçlerine yansıdığı yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, iktidar kanadından siyasetçilerin hedef alınmasının iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik hoşnutsuzluğun bir yansıması olabileceğine dikkat çekiyor.