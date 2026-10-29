Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2026 15:51

Nevşehir'de peribacası çöktü: 3 ölü

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de peribacası çöktü: 3 ölü

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de peribacası çöktü: 3 ölü

Ekiplerin yaptığı incelemede, 3 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Nevşehir'de peribacası çöktü: 3 ölü

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre olayda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktaran Gürlek, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını koordineli ve yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Gürlek, "Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." dedi.

Nevşehir'de peribacası çöktü: 3 ölü

ETİKETLER
Kapadokya Nevşehir Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
İran basını: Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak için gönderdiği mektuba Tahran yanıt vermedi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz
18:54
GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri
18:39
BM: Yapay zeka ve gelişen teknolojiler deniz güvenliği için yeni riskler oluşturuyor
18:32
Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi paylaşımı
18:09
100 bin simülasyonla test edildi: Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya yaşam taşımış olabilir mi?
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ