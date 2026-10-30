Puslu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.10.2026 12:09

Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen mevkidaşıyla görüştü
13:46
Türkiye'nin turizm geliri üçüncü çeyrekte 25,5 milyar dolara ulaştı
13:45
Türkiye'de AR-GE harcamaları geçen yıl 980,4 milyar lirayı aştı
13:43
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 140 bin megavatı aşacak
13:40
Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti
13:38
Gündüzlü ve geçici bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ