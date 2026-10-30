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Dünya
AA 30.10.2026 12:59

Fransa'da Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylem yasaklandı

Fransa'da Sarı Yeleklilerin kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi çağrısıyla Ulusal Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylemin yasaklandığı öğrenildi.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylem yasaklandı

Fransa'da Meclis gündemine ilişkin yayın yapan LCP kanalının haberine göre, Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde bu akşam düzenlemeyi planladığı eylemle ilgili gelişme yaşandı.

Sarı Yelekliler Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris Emniyet Müdürlüğü, kamu özgürlüklerinin muhafaza edilmesi talebiyle akşam düzenlemeyi planladıkları eylemi yasakladı.

Sarı Yelekliler, Paris Emniyet Müdürlüğünün söz konusu eylemin Ulusal Meclis'e 500 metre uzaklıktaki Invalides Meydanı'nda düzenlenmesi teklifini reddetti.

Paris dışındaki kentlerde yerel saatle 19.00'da Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi bekleniyor.

Sarı Yelekliler, ayrıca hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı yarın ülke genelinde sokağa inmeye hazırlanıyor.

Yarınki eylemler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görevlendirileceği bildirilmişti.

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