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Dünya
AA 30.10.2026 12:20

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yazışmalarının muhafaza edilmesi talebi

ABD'de Temsilciler Meclisinin iki Demokrat üyesi, Başkan Donald Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yazışmalarının muhafaza edilmesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yazışmalarının muhafaza edilmesi talebi

Temsilciler Meclisi üyeleri Jamie Raskin ve Robert Garcia, Venezuela'ya 3 Ocak'taki müdahaleden önce Trump'ın ABD merkezli X şirketinin yapay zeka programı Grok'a danıştığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Komitesinin internet sitesinde mektup yayımladı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin de üyeleri olan Raskin ve Garcia, mektupta Trump'ın yapay zeka kullanımı ve Beyaz Saray'ın yapay zeka komutlarıyla yanıtların muhafazasına yönelik politikaları konusunda bilgilendirme talep etti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda 168 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunulan mektupta, "Eğer ABD ordusu, yapay zeka sohbet robotunun hatalı tavsiyesine dayanarak okulda eğitim gören onlarca masum çocuğu öldürdüyse bunu bilmeye hakkımız var." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Venezuela askeri operasyonu konusunda Grok'a danıştığına ilişkin haberlerin ardından Beyaz Saray'dan Trump'ın yapay zeka sohbet robotuyla yaptığı yazışmaları muhafaza etmesi istendi.

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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