Puslu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2026 13:37

Gündüzlü ve geçici bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak

Engelli bireylerin bakım hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla 2027 yılında gündüzlü bakım merkezlerinin mevzuat altyapısının tamamlanması, geçici ve misafir bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Gündüzlü ve geçici bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımının desteklenmesi ve bakım, rehabilitasyon, eğitim ile istihdam hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda, engelli bireylere yönelik gündüzlü bakım hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla merkezlerin mevzuat altyapısı tamamlanacak.

Engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda geçici ve misafir bakım hizmetleri de ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Toplum temelli bakım hizmetlerine öncelik verilerek, engelli ve yaşlı bireylere yönelik gündüzlü aktif yaşam merkezlerinin sayısı yükseltilecek.

Ayrıca engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacak.

⁠Engelli bireylerin istihdama katılımı desteklenecek

Programda, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının artırılmasına yönelik tedbirlere de yer verildi.

Bu kapsamda engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını destekleyen uygulamalar geliştirilecek, engelli istihdam projelerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Engelli bireylerin işgücü piyasasına katılımının artırılması amacıyla kamu kurumları ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliği güçlendirilecek.

ETİKETLER
Engelli
Sıradaki Haber
Klasik araçlara "change" tuzağına operasyon: 35 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen mevkidaşıyla görüştü
13:46
Türkiye'nin turizm geliri üçüncü çeyrekte 25,5 milyar dolara ulaştı
13:45
Türkiye'de AR-GE harcamaları geçen yıl 980,4 milyar lirayı aştı
13:43
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 140 bin megavatı aşacak
13:40
Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti
13:36
TSE belgelerinin uluslararası tanınırlığı artırılacak
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ