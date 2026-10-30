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Eğitim
TRT Haber 30.10.2026 14:05

LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ne ulaşmak için tıklayınız

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