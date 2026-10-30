ABD'de Trump ve Vance, 3 Kasım ara seçimleri öncesi bazı programlarını iptal etti

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Iowa ve Kansas eyaletlerinde hafta sonu düzenlenmesi beklenen seçim mitinglerine katılmayacak.

İsmi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kansas’ta yüz yüze katılacağı mitingin iptal edildiğini doğrularken, Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) de Trump’ın Iowa'daki mitinginin de iptal edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray yetkilisi, "Trump, seçim gününden önce 20’den fazla (çevrim içi) tele-miting aracılığıyla ülke genelinde Amerikalılarla doğrudan iletişim kurmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Yetkili, yüz yüze mitinglerin neden iptal edildiğine ilişkin ayrıntılara yer vermezken, söz konusu çevrim içi etkinliklerin Trump’a “ülke genelindeki erişim alanını genişletme fırsatı sunacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın, 3 Kasım öncesinde Teksas, Kansas, Iowa, New York, Pensilvanya, Michigan, Montana ve Güney Carolina gibi eyaletlerde tele-mitingler gerçekleştirmesi bekleniyor.

NBC News kanalının haberine göre, Trump, "Kansas’a gitmesi gerektiğini düşünmediğini" belirterek, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall’ın iyi bir performans sergilediğini savundu.

Trump'ın, iptal edilen etkinliklerin ardından seçim öncesinde gerçekleştireceği tek yüz yüze mitingin, bugün Florida'da düzenlenecek etkinlik olduğu belirtiliyor.

Öte yandan CBS News kanalının haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, Vance’in bugün Minnesota eyaletinin St. Cloud kentinde dolandırıcılıkla ilgili düzenlemesi planlanan basın toplantısının da iptal edildiğini doğruladı.

Etkinliğin neden iptal edildiği veya başka bir tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları, söz konusu iptallerin, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı planlarıyla aynı döneme geldiğine dikkati çekti.

Associated Press'in (AP) ABD'li iki diplomata dayandırdığı haberinde, Washington'un, Orta Doğu'daki müttefiklerine, gelecek hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği ve Tahran yönetiminin misillemelerine karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.