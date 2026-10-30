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Gündem
AA 30.10.2026 15:36

Gençler COP31'de iklim krizine teknolojik çözüm için buluşuyor

Sıfır Atık Vakfı ile T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek "COP31 İklim Teknolojileri Creathonu", gençleri ve girişimcileri iklim değişikliğine karşı teknolojik çözümler üretmek üzere bir araya getirecek.

Gençler COP31'de iklim krizine teknolojik çözüm için buluşuyor

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakıf, sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasını, bilimsel bilginin ve teknolojik yeniliklerin çevresel çözümlere dönüştürülmesini öncelikleri arasında görüyor.

T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin teknoloji ile girişimcilik alanındaki birikimiyle desteklenen COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, bu doğrultuda iklim kriziyle mücadelede gençlerin ve yenilikçi fikirlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel sorunlara teknoloji temelli çözümler geliştirmeyi amaçlayan creathon, inovasyonun sürdürülebilir bir gelecek için sunduğu imkanları öne çıkarıyor. Hayata geçirilen organizasyon, yaratıcı fikirlerin geliştirilmesini, farklı disiplinlerden katılımcıların bir araya gelmesini ve iklim eylemine katkı sağlayabilecek önerilerin ortaya konulmasını hedefliyor.

Girişimcileri, gençleri ve teknoloji meraklılarını buluşturan creathon, katılımcılara iklim değişikliği karşısında teknoloji odaklı fikirler geliştirme ve yenilikçi yaklaşımlarını somut çözüm önerilerine dönüştürme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 süreci, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra yenilikçi teknolojilerin ve sürdürülebilir çözümlerin önemini de öne çıkarıyor. Bu doğrultuda COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, gençlerin ve girişimcilerin geliştireceği teknoloji odaklı fikirlerle iklim eylemine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

İklim kriziyle mücadelede teknolojinin etkin kullanımı, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, gençlerin ve girişimcilerin bu sürece aktif katılımını destekliyor. Organizasyon, farklı alanlardan katılımcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek iklim teknolojileri alanında yaratıcı yaklaşımların geliştirilmesine imkan tanıyor. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekseninde şekillenen bu süreçle, çevresel ihtiyaçlara yanıt verebilecek fikirlerin görünürlük kazanması ve toplumsal fayda sağlayabilecek çözüm önerilerinin ortaya çıkması amaçlanıyor.

Creathona katılmak isteyen gençler, girişimciler ve teknoloji meraklıları, başvurularını 2 Kasım'a kadar gerçekleştirebilecek. Etkinliğin finali ise 15-16 Kasım'da düzenlenecek.

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