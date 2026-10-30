Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT'de ikili görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentte "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi sonrası ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov, Türk ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.

Baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye-Türkmenistan ilişkileri masaya yatırıldı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilere ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ivme kazandıracak adımlar atmamızın önemli olduğunu ifade etti.

Türkmenistan’ın Türk Dünyası’na katkılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da iş birliğini kuvvetlendirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideri Berdimuhammedov’u Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

Kırgızistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, Türk ve Kırgız bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan'ın ticaret ve yatırımlar alanındaki potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmanın gerekliliğini belirtirken, savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda iş birliğini ileriye taşımanın önemine işaret etti.

Erdoğan, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti ve Kırgızistan'da 27 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da yer aldı.

KKTC

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda temsil edilmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etti.

Kıbrıs Türkleri’nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs’ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan'a; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan eşlik etti.

Azerbaycan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.