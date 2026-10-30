Türkiye'nin ham çelik üretimi 29,8 milyon tona çıktı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin eylül ayındaki ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 yükselerek 3,2 milyon tona çıktı.

Ocak-eylül döneminde de üretim yüzde 6,1 artışla 29,8 milyon ton oldu.

Nihai mamul tüketimi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 azalışla 2,9 milyon tona gerilerken ocak-eylül döneminde ise yüzde 2,2 yükselişle 29,5 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri ihracatı eylülde değer bazında arttı

Çelik ürünleri ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 6,4 azalışla 1,3 milyon tona gerilerken değer yönünden yüzde 0,8 artışla 902,6 milyon dolara yükseldi.

İhracat, ocak-eylül döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 1,9 yükselişle 11,6 milyon tona, değer bazında da yüzde 2,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı.

İthalat 9 ayda azaldı

İthalat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 22,3 azalışla 1,2 milyon tona, değer yönünden de yüzde 12,8 düşüşle 908,4 milyon dolara indi.

Ocak-eylül döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 5,7 azalışla 13,3 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 5,3 düşerek 9,4 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 77,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 84,4 seviyesine yükseldi.

Gelecek dönemde odak, fiyat ve sürdürülebilir rekabette olacak

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'ye yönelik çelik ürünleri ihracatının, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve kota uygulamalarının etkisiyle yüzde 23 azaldığını ve yaklaşık 1,1 milyon tonluk kayıpla 3,7 milyon tona gerilediğini belirtti.

ABD, İngiltere ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlara yönelik ihracatta artış kaydedilmesine rağmen söz konusu artışların AB pazarındaki kaybı telafi etmesinin kısa vadede mümkün görünmediğini ifade eden Yayan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ihracat kompozisyonunun daha yüksek katma değerli ürünler lehine geliştirilmesi, düşük karbonlu çelik üretimine yönelik yatırımların hızlandırılması, iç piyasada dampingli ve devlet destekli ithalatın fiyat baskısının sınırlandırılması, sektörün sürdürülebilir rekabet gücü açısından önem taşıyor."