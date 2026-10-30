Puslu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.10.2026 07:41

21 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın doğusu ile doğu ve güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 21 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

21 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli yağış beklenen Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji
Sıradaki Haber
Mersin'de tütün deposunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor
11:01
Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı
10:53
Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini
10:48
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında arttı
10:43
Yapay zeka kaynaklı deepfake tehlikesi seçimleri ve tüketicileri tehdit ediyor
10:42
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi başladı
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ