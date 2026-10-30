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Gündem
TRT Haber 30.10.2026 07:54

Bakan Fidan G20 için Atlanta'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Bakan Fidan’ın zirve kapsamında "Jeopolitik Gerilimler" ve "Enerji" oturumlarına katılması ve mevkidaşlarıyla kritik ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan G20 için Atlanta'da
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Atlanta kentinde ev sahipliği yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarına başladı.

Küresel krizlerin ve bölgesel çatışmaların gölgesinde toplanan G20 marjında Türkiye’yi temsil eden Bakan Fidan, bugün ve yarın gerçekleştirilecek çok taraflı toplantıların yanı sıra yürüteceği mekik diplomasisiyle Türkiye'nin dış politika ve güvenlik vizyonunu mevkidaşlarına aktaracak.

Gündem: Jeopolitik Gerilimler ve Enerji

Toplantının ilk gününde Bakan Fidan, uluslararası sistemin karşı karşıya olduğu meydan okumaların ele alınacağı iki kritik oturumda Türkiye adına söz alacak. Türkiye Saati ile (TSİ) 17.30’da başlaması öngörülen oturumlarda, artan "Jeopolitik Gerilimler" ile küresel piyasaları doğrudan etkileyen "Enerji" güvenliği başlıkları masaya yatırılacak. Fidan’ın, bölgesel çatışmaların çözümü ve enerji koridorlarının sürdürülebilirliğine ilişkin Türkiye'nin yapıcı rolünü vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, Atlanta’daki zirve marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmantha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Hakan Fidan
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