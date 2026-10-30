Fransa'da 31 Ekim protestoları için 70 bin polis teyakkuza geçti

İçişleri Bakanı Nunez, cumartesi gününün kamu düzeni açısından "çok yüksek riskli" bir gün olacağını ve ülkede düzeni sağlamak amacıyla 70 bin güvenlik görevlisini yeniden görevlendireceğini açıkladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nuñez, bazı radikal grupların sosyal medya üzerinden Cadılar Bayramı'na denk gelen gün için şiddet içerikli toplanma çağrılarında bulunduğunu belirterek güvenlik güçlerinin tepkisinin "son derece sert" olacağı konusunda uyardı. Nuñez, özellikle merkezi gösterilerin sona ermesinin ardından, cumartesi akşamı olay çıkma riskinin oldukça yüksek olacağını vurguladı.

İşçi hareketinden, radikalleşmiş aşırı soldan ve bazı radikalleşmiş "Sarı Yelekliler" internet sitelerinden 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Fransa'nın birçok şehrinde halkı toplanmaya çağıran çok sayıda çağrı gördüklerini belirten Bakan, bu çağrılara oldukça radikal mesajların da eşlik ettiğini ve 31 Ekim'in kamu düzeni açısından büyük bir risk taşıdığını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen ve 70 bin polisin görevlendirildiği yürüyüşlere 410 bin kişinin katıldığını, böylece 17 Ekim'de birçok şehirde yaşanan yağma ve vandalizm olaylarının tekrarlanmasının önlendiğini duyurdu.

Sendikalar ve öğrenciler; ücretler, yaşam maliyeti ve kamu hizmetleriyle ilgili hoşnutsuzluğun geçen ay seferberliği başlatan öğrenci hareketinin çok ötesine yayıldığını savunarak 31 Ekim'de yeni gösteriler ve 5 Kasım'da ülke çapında grev çağrısında bulundu.