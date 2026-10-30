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TRT Haber 30.10.2026 06:26

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batı ve kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Marmara'da yağış beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonunda yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. Özellikle kıyı Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülürken, yurdun iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yarın, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve kuzeybatısında aralıklı yağışlar görülecek. Güney Ege ile Akdeniz kıyı şeridinde ise gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde havanın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ankara'da en düşük 7, en yüksek 16; İstanbul ve çevresinde 12 ila 17; İzmir'de 14 ila 22; Antalya'da ise 17 ila 21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da ise serin hava etkisini hissettirecek; Erzurum çevrelerinde termometreler 2 ila 12 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü ise yağışlı hava alanı yer değiştirerek batı ve güney kesimlerde etkisini sürdürecek. Ege Bölgesi geneli, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz ile Bolu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar Doğu Akdeniz hattında da varlığını hissettirmeye devam edecek. Buna karşın İç Anadolu'nun geneli, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Pazar günü sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 18, İstanbul'da 13 ila 20, İzmir'de 14 ila 22, Adana'da 17 ila 25 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, gün içinde Erzurum'da sıcaklığın 13, Elazığ'da ise 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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