Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.10.2026 06:08

TDT 13. Liderler Zirvesi "Türk Yüzyılı" temasıyla başlıyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bugün Ankara’da düzenlenecek. Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında kritik rol üstlenen teşkilatın liderleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.

TDT 13. Liderler Zirvesi "Türk Yüzyılı" temasıyla başlıyor
[Fotograf: AA]

Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz

Zirve kapsamında Ankara'ya gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı. Yılmaz, konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı
Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı

İletişim Başkanlığından zirveye özel anlamlı paylaşım

Zirvenin başlangıcı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından anlamlı bir video paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.

 

Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;

Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
21 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
07:29
Fransa'da 31 Ekim protestoları için 70 bin polis teyakkuza geçti
07:38
Dünyanın gözü Türkiye'de: COP31 için geri sayım başladı
07:31
Brezilya 263 milyon mobil kullanıcısına yüz tanıma taraması zorunluluğu getirdi
07:07
Arabanızın en büyük güvenlik zafiyeti beklenmedik bir yerde olabilir
07:03
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ