TDT 13. Liderler Zirvesi "Türk Yüzyılı" temasıyla başlıyor

Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleniyor.

Zirve kapsamında Ankara'ya gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı. Yılmaz, konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İletişim Başkanlığından zirveye özel anlamlı paylaşım

Zirvenin başlangıcı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından anlamlı bir video paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.

Türkiye, 29-30 Ekim’de Ankara’da “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenen #TürkDevletleriTeşkilatı 13. Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. #TDTAnkaraZirvesi2026 ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz. https://t.co/GglngrqaoQ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2026

Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;

Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için.