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Gündem
TRT Haber 29.10.2026 21:22

Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla İstanbul'daki Galata Kulesi'nde özel bir görsel gösteri gerçekleştirdi. Gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağının ay yıldızı kulenin cephesine yansıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen gösteride, Atatürk'ün farklı dönemlerine ait siyah beyaz fotoğrafları Galata Kulesi'nin cephesine yansıtıldı.

Atatürk'ün konuşma yaptığı, vatandaşları selamladığı ve resmi törenlere katıldığı anların yer aldığı gösteride, Türk bayrağının ay yıldızı ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajı da kuleyi aydınlattı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi

"Cumhuriyetimizin ışığı ilelebet parlamaya devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Galata Kulesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağıyla aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi'ni aydınlattık." ifadesini kullandı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe iz bırakan fotoğraflarını, kürsüdeki hitaplarından milletini selamladığı anlara ve yol arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü karelere kadar hafızalarımıza kazınan eşsiz görüntüleri, şanlı ay yıldızımızla birlikte tarihi kulenin duvarlarına yansıttık. Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik. Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Galata Kulesi İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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