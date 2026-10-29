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Dünya
AA 29.10.2026 21:46

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkan seçimlerde oy sayımı tamamlandı

İsrail'de yapılan ve sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı parlamento seçimlerinde oy sayımı tamamlandı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkan seçimlerde oy sayımı tamamlandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, sayılan 5,6 milyondan fazla oy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokunun koalisyon için yeter sayıya ulaşamadığını gösterdi.

Sayımın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli sayı olan 61 milletvekiline ulaşamadı.

Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekili elde etti

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 milletvekili çıkardı.

Son tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye kazandı.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas 6 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7 ve Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti. 

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