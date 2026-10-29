Putin, Avrupa ile olası savaşta kazanan olmayacağını söyledi

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar Rusya ile savaşa hazırlanacağına ilişkin açıklamalarını değerlendiren​​​​​​​ Putin, "Biz her şeyden önce hazırız. Ancak Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz. Eğer isteyen varsa hazırlansın." dedi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Putin, bunun 2030'a kadar gerçekleşmesinin de mümkün görünmediğini söyledi.

Putin, Avrupa ile olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin, "Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak. Bunu kimse unutmasın." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından ders çıkardığını kaydeden Putin, benzer çatışmaların tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Baltık Denizi'ndeki güvenlik durumuna da değinen Putin, bölgede uluslararası deniz hukukuna uyulmasını desteklediklerini söyledi.

Putin, "Baltık Denizi'nde Basra Körfezi veya Hürmüz Boğazı'ndakine benzer bir durumun oluşmasını isteyen mi var? Biz bunu istemiyoruz ancak her türlü meydan okumaya karşılık veririz." dedi.

Avrupa ile ilişkilerin yeniden kurulmasına destek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerine​​​​​​​ de değinen Putin, görüşme talebinin Avrupalı liderlerden geldiğini söyledi.

Putin, iki liderin görüşmenin başında Avrupa Birliği adına değil, kendi ülkelerini temsilen konuştuklarını özellikle vurguladıklarını aktardı.

Avrupa'da Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak yerine yapıcı diyalog kurmak isteyen siyasetçilerin de bulunduğunu belirten Putin, söz konusu görüşme nedeniyle Stubb ve Store'ye yöneltilen eleştirilere dikkati çekti.

Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirmeye hazır olduğunu belirten Putin, Avrupa Birliği ve üye ülkelerle tam kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik her türlü adımı desteklediklerini ifade etti.

Küresel gündemdeki temel konulara ilişkin kararların geniş uzlaşı temelinde alınması gerektiğini belirten Putin, Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil uluslararası karar alma mekanizmalarında daha adil temsil edilmesini desteklediklerini söyledi.

Uluslararası kuruluşlarda reform yapılması gerektiğine de işaret eden Putin, "Elbette bu süreç dikkatle hazırlanmalı, dengeli bir şekilde ele alınmalı ve uzlaşıyla yürütülmeli." dedi.