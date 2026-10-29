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Dünya
AA 29.10.2026 22:23

Bosna Hersek'te EUFOR'a ait helikopter düştü

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te EUFOR'a ait helikopter düştü
[Arşiv]

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

EUFOR'dan yapılan açıklamada, Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü belirtildi.

Kaza yerine Brcko polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik altına alınırken, yerel basında yayımlanan görüntülerde helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu henüz resmi olarak açıklanmazken, askerlerin tamamının İtalyan olduğu öğrenildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te EUFOR'a ait bir İtalyan helikopterinin karıştığı trajik kaza haberinin derin bir acı kaynağı olduğunu belirtti.

Düşüncelerinin, kurbanlar, onların aileleri ve bölgede barış ve istikrar misyonunda görev yaparken bu saatleri endişe içinde geçiren herkesle birlikte olduğunu vurgulayan Meloni, "Kendilerine en içten yakınlığımı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletiyorum." ifadesini kullandı.

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