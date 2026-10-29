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Dünya
AA 29.10.2026 22:57

UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen cisim isabet etti

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen cisim isabet etti

UKMTO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bir şirketin güvenlik görevlisinin, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu yetkililere ilettiği belirtildi.

Açıklamada, olayda mürettebattan yaralanan olup olmadığına veya çevreye zarar verilip verilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilen açıklamada, yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

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