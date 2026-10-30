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Dünya
CNN International 30.10.2026 00:02

İnsanlar fosil yakıtlarla sonraki buzul çağını kazara iptal etti

Yapılan yeni bir araştırma, insanlığın fosil yakıt kullanımıyla yarattığı küresel ısınmanın, dünyada başlamak üzere olan yeni bir buzul çağını durdurduğunu ortaya koydu.

İnsanlar fosil yakıtlarla sonraki buzul çağını kazara iptal etti

Araştırma, buz katmanının altında kalan eski bitki kalıntılarını ve kayalardaki izleri inceleyerek geçmişteki iklim değişimlerini haritalandırdı. Elde edilen bulgular, buz ulkunun yaklaşık 3 bin yıl önce en küçük boyutuna ulaştıktan sonra, soğuyan havanın etkisiyle milattan sonra 2 bin yıl önce yeniden büyümeye başladığını gösterdi.

Uzmanlar, bu yeniden büyüme sürecinin aslında yeni bir buzul çağının başlangıcı kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren insan faaliyetleri sonucu artan sera gazı emisyonları ve küresel ısınma, yaz sıcaklıklarını artırarak bu süreci aniden tersine çevirdi ve buz ulkunun yeniden küçülmesine neden oldu.

İnsanlığın dünya üzerindeki derin etkisi

Her ne kadar doğal döngüye göre buzul çağının insan yaşamını etkilemesi binlerce yıl sürecek olsa da, uzmanlar bu durumun gezegenin dengesinin ne kadar kökten değiştirildiğini gösterdiğine dikkat çekiyor. İnsan kaynaklı iklim krizinin sadece mevcut ısınmaya yol açmadığı, aynı zamanda gelecekteki olası tüm buzul çağlarını da çok uzun bir süre boyunca ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.

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Fosil Yakıt Araştırma Küresel Isınma
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