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TRT Haber 29.10.2026 22:40

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri Sabri Koz, Prof. Dr. İlhami Turan, Sibel Eraslan, Burçak Evren, Prof. Dr. Gönül Paçacı ve Ahmed-i Hani oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan görsele göre, bilim ve kültür alanında Sabri Koz, geleneksel sanatlar alanında Prof. Dr. İlhami Turan, edebiyat alanında Sibel Eraslan, sinema alanında Burçak Evren ve müzik alanında Prof. Dr. Gönül Paçacı ödüle layık görüldü. Vefa Ödülü ise Ahmed-i Hani'ye verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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