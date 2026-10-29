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Dünya
AA 29.10.2026 21:13

İsrail'deki çocuk istismarı olayıyla ilgili ABD'de gözaltılar yapıldı

ABD'de, İsrail'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bazı ABD vatandaşlarının gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'deki çocuk istismarı olayıyla ilgili ABD'de gözaltılar yapıldı

İsrail merkezli "Ynet" sitesinin haberine göre, İsrail polis teşkilatının yolsuzlukla mücadele birimi "Lahav 433"ün yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40'lı yaşlardaki şüpheliye, tecavüz, çocuk istismarı görüntülerini bulundurma ve dağıtma, reşit olmayan bir aile üyesine yönelik cinsel saldırı ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamaları yöneltildi.

Kudüs'te yaşayan şüphelinin, dünya genelinde çok sayıda kişiyi reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar eylemlerinde bulunmaya, bu eylemleri kaydetmeye ve bu görüntüleri kendisine göndermeye teşvik ettiği öne sürüldü.

İsrail'deki soruşturmanın ardından ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şüphelileri gözaltına aldığı aktarıldı.

Savcılık Ofisi Siber Suçlar Birimi'nin, şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesi öncesinde mahkemeye savcılık beyanını sunduğu belirtildi.

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