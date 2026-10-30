Finlandiya Google'ın veri merkezi alanı için orman temizlemesine cezai soruşturma başlattı

Yetkililer, bir Google yan kuruluşu olan Tuike Finland'ın Muhos'ta planlanan alanda Finlandiya yasalarının gerektirdiği çevresel etki değerlendirmeleri tamamlanmadan 330 hektarlık ormanı temizlediğini ve kuruttuğunu iddia ediyor.

Diğer İskandinav ülkeleri gibi Finlandiya da göreceli jeopolitik istikrarı ve arazi bolluğunun yanı sıra serin ikliminin enerji maliyetlerini düşürmelerine imkan tanıması nedeniyle veri merkezleri inşa etmek isteyen teknoloji şirketleri için cazip bir yer olarak görülüyor.

Finlandiya polisi perşembe günü yaptığı açıklamada, ön bilgilere dayanarak Tuike Finland Oy'nin veri merkezi projesinin şantiyesindeki drenaj ve su yönetiminde belirsizlikler ve eksiklikler olduğunu bildirdi.

Açıklamada, cezai soruşturmada diğer konuların yanı sıra bu sorunlarla ilgili koşulların da inceleneceği kaydedildi.

Finlandiyalı yetkililer, ABD'li şirketin Avrupa'daki en büyük yatırımı olarak adlandırdığı Google'ın 13 milyar Euro tutarındaki yapay zeka altyapı projesi de dahil olmak üzere planlamanın çeşitli aşamalarında bulunan toplam 145 yeni veri merkezi başvurusunu değerlendiriyor.

Google'ın çalışmaları durduruldu

Bu ayın başlarında Finlandiyalı yetkililer, şirketin araziyi temizlemeden önce çevresel etki değerlendirmelerini tamamlamaması üzerine Google'a Muhos ve yaklaşık 100 kilometre güneydoğudaki Otanmaki olmak üzere iki sahadaki çalışmalarını askıya alması talimatını verdi.

Çevre izinlerini ve değerlendirmelerini denetleyen Denetim Ajansı, Google'a çevreyi değiştiren hazırlık önlemlerini durdurmasını söyledi. Kampanyacılar Muhos'ta 250 bin ve Otanmaki'de 150 bin ağacın kesildiğini tahmin ediyor.

Google'ın Finlandiya ülke müdürü Antti Jarvinen, orman kesimleri için özür diledi ancak şirketin o dönemde mevzuatla ilgili sahip oldukları en iyi anlayışa göre hareket ettiğini savundu.

Finlandiya hükümeti projeleri teşvik etti. Eylül ayında Google'ın planları açıklandığında Başbakan Petteri Orpo, yatırım çekmenin en önemli öncelik olduğunu ve anlaşmanın kalıcı faydalar sağlayacağını ifade etti.

Veri merkezi anlaşmaları ulusal tartışma başlattı

Ancak Google'ın iddia edilen suiistimaliyle ilgili ifşaatlar, veri merkezi anlaşmalarının topluluklar, çevre ve enerji fiyatları için ne anlama geldiği konusunda ulusal bir tartışma başlattı. Sorunun nisan ayında yapılacak parlamento seçimlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

93 binden fazla kişi, daha fazla veri merkezi düzenlemesi ve çevresel zararın tazmin edilmesini talep eden bir dilekçe imzaladı. Uzmanlar veri merkezlerinin sınırlı sayıda yerel istihdam getirdiğini ve ulusal düzeydeki faydaların çok az olduğunu ifade ediyor.

Helsinki Üniversitesinden bilgisayar bilimleri profesörü Jussi Kangasharju, Finlandiya için gerçekten hiçbir fayda olmadığını dile getirdi.

Kangasharju, bunların uluslararası müşterilere hizmet veren uluslararası şirketler olduğunu ve veri merkezlerinin nihayetinde veri merkezi operatörü dışında diğerleri için çok az faydası bulunduğunu vurguladı.