Yapay zeka Google'a 500 milyar dolar kaybettirdi

Google, arama sonuçlarındaki yapay zeka (AI) özetlerinin reklam gelirini etkilediğini açıklamasının ardından yatırımcıları o kadar korkuttu ki, hisseleri son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

Microsoft ve Amazon da bu hafta yatırımcıları bilgilendirdi ve devam eden yapay zeka yarışında astronomik miktarda nakit harcama planlarına katıldı.

Ancak yatırımcılar, bu planların her birinin temel iş kollarını büyütmeye devam etme becerisi üzerindeki etkilerinden dolayı dehşete düşmüş görünüyordu.

Google AI temel faaliyet alanı olan aramayı yiyor

İlk bakışta Google'ın ana şirketi Alphabet'in üç aylık sonuçları hiç de fena değildi.

Toplam gelir geçen yıla kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Gelirin yüzde 103 artarak neredeyse 31 milyar dolara ulaştığı Google Cloud'un devam eden başarısı da buna katkı sağladı.

Ancak şirketin kârı çeyrek boyunca yüzde 25 gibi önemli bir oranda düştü. Halka açık bir şirket olduğu tarihte ikinci kez serbest nakit akışı negatif çıktı, bu kez 9 milyar doları aştı. Bu, Alphabet'in sadece üç ay önce gösterdiği nakit kaybının neredeyse iki katı.

Nakit akışı, bir şirketin operasyonlar ve yatırımlar için ödeme yaptıktan sonra elinde tuttuğu parayı temsil ediyor, yani Alphabet artık getirdiğinden daha fazla para harcıyor. Bu yeni harcama seviyesi neredeyse tamamen Google'ın yapay zeka yatırımlarına adanmış durumda.

Perşembe gününün sonunda şirketin toplam borsa değeri bir önceki günkü 3,97 trilyon dolardan 3,46 trilyon dolara geriledi.

Google'ın her yerde bulunan arama motoru artık bir kişinin sorgusunun yapay zeka özetlerini varsayılan olarak sunuyor ve bu da çeyrek boyunca satabildiği reklam sayısını etkiledi.

Google Arama sonuçlarıyla birlikte görünen reklamların satışı Alphabet'in işinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Forrester'da baş analist olan Tracy Woo, Alphabet'in hayal kırıklığı yaratan arama işi sonuçlarının, yerleşik işletmelerin gücünü korurken devasa yapay zeka yatırımlarını finanse etme zorluğunu vurguladığını söyledi.

Google'ın baş işletme sorumlusu Phillip Schindler çarşamba günü, arama motorunun yapay zeka odaklı sürümüyle ilgili gidişat hakkında çok iyi hissettiğini söylemesine rağmen, şirketin hisseleri perşembe günü neredeyse yüzde 13 düşerek bu yılki en düşük ikinci performansını sergiledi.

Yatırımcılar Amazon'un trilyon dolarlık iş umutlarını satın almıyor

Amazon'un hisseleri de yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan sonuçlar paylaşmasının ardından perşembe günü darbe aldı. Şirketin hisseleri mesai sonrası hisse senedi işlemlerinde yüzde 6 düştü.

Yüzde 11'lik çeyreklik satış büyümesinin yanı sıra 201 milyar dolara ulaşan şirket, eksi 42 milyar dolarlık sarsıcı bir nakit akışı rakamı paylaştı.

Bu rakam, Amazon'un sadece kazandığından daha fazla para harcamadığını, aynı zamanda bu harcamanın üç aylık süre zarfında altı kat arttığını gösteriyor.

İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, şirketin gelecekte Amazon'a 1 trilyon dolar kazandırabilecek bir değil iki iş fırsatına sahip olduğu için harcama yaptığını iddia etti.

Jassy bu iki Amazon işinin ne olabileceğini belirtmedi. Ancak finansal analistlerle yaptığı bir görüşmede, Amazon'un kendi bilgisayar çiplerini üretip satmasının yanı sıra ödeme yapan kullanıcılara çoğu büyük yapay zeka modeline ve aracına erişim sunan yapay zeka geliştirici platformu Bedrock'un sunduğu finansal fırsattan defalarca bahsetti.

Jassy, şirketin harcamalarını açıklaması birkaç kez istenince, bunların önümüzdeki 25 yıla yayılmasının daha uygun olacağını itiraf etti ancak içinde yaşadıkları dünyanın böyle olmadığını sözlerine ekledi. Jassy, bu planı finanse edebileceklerini ve bunun Amazon'un boyutunu, gelirini ve serbest nakit akışını sonsuza dek değiştireceğini düşündüğünü belirtti.

Microsoft yapay zekanın gerçek değerini sorgulatıyor

Wall Street, Microsoft'un güncellemesine daha az hevesle tepki verdi ve hisseler perşembe günü yüzde 1'den daha az düştü.

Aynı zamanda OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri olan şirket, yapay zekaya adanmış yatırımlara yaklaşık 5 milyar dolar daha az harcadı. Ayrıca bu haftanın başlarında şirketin maliyetlerini daha da azaltacak olan binlerce işçiyi işten çıkarma planlarını açıkladı.

Bu arada geliri geçen yıla göre yüzde 19 artarak çeyrek için 92,3 milyar dolara ulaştı. Önemli bulut işi yüzde 30 büyüyerek 63 milyar dolara çıktı.

İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, Microsoft'un yapay zeka sohbet robotu ve aracı Copilot kullanımının temmuz ayından bu yana neredeyse iki katına çıkan otomatikleştirilmiş görevler gördüğünü, günlük kullanıcıların ise bir yıl öncesine göre yüzde 500 arttığını söyledi.

Genellikle daha düşük harcama ve artan satışlar yatırımcılardan olumlu bir tepki alır.

Ancak Woo, Wall Street'in yapay zeka etrafındaki büyük vaatlerini gerçekten yerine getirecek işletmeler söz konusu olduğunda geleceğe daha fazla bakmaya çalıştığını söyledi.

Woo, Microsoft'un sonuçlarının yapay zekaya yönelik kurumsal talebin güçlü olmaya devam ettiğini pekiştirdiğini ancak teknoloji endüstrisinin karşı karşıya olduğu çok daha büyük bir soruyu, yani yapay zeka değerinin nihayetinde nerede yakalanacağını da vurguladığını belirtti.