ABD'den İsrail'e son 24 saatte en az 10 askeri nakliye uçağının indiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son 24 saatte İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi.

Haberde, uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezlerinden "Fort Bliss" üssünden geldiği öne sürülerek, söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.