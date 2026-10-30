Binance'ta neler oluyor? 6,3 milyar dolarlık kripto para siber saldırısı

Dünyanın en büyük kripto para borsası, bu varlıkların yaklaşık yarısının diğer platformların yardımıyla dondurulduğunu belirterek tüm kayıpları karşılayacağını duyurdu.

Binance tarafından çevrim içi ortamda yapılan uyarı serisinde, ilk incelemelerin şüpheli siber saldırının güvenliği ihlal edilmiş bir mühendis dizüstü bilgisayarını içerdiğini ve bunun saldırganın yetkisiz para çekme işlemleri yapmasına izin verdiğini gösterdiği ifade edildi.

Olay, 2025 yılında Bybit borsasında gerçekleştirilen ve Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu belirtilen 1,5 milyar dolarlık siber saldırıyı gölgede bırakarak potansiyel olarak şimdiye kadarki en büyük kripto hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik sorunu Binance'in küresel platformunu ilgilendirirken, özellikle Amerikalı kullanıcılara hizmet veren çok daha küçük kripto platformu Binance.US, bu durumdan etkilenmediğini duyurdu.

Eski CEO saldırı ihtimaline dikkat çekti

Binance'in eski yöneticisi Changpeng Zhao, X platformunda yaptığı açıklamada, yaşananların bir siber saldırı gibi göründüğünü söyledi.

CZ olarak da bilinen Zhao, artık şirketi yönetmese de kilit bir hissedar olarak kalmaya devam ediyor.

Binance, soruşturmalar devam ederken dondurulan fon miktarının artmaya devam edebileceğini kaydetti.

Suçluların kimliğini doğrulamak ve onları adalete teslim etmek için kolluk kuvveti ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten şirket yetkilileri, kullanıcıları güncellemeler için yalnızca resmi kanallara güvenmeye çağırdı.

Soruşturma tamamlandıktan sonra tam bir rapor yayımlanacağı da eklendi.

Binance Eş CEO'su Yi He, yaptığı bir dizi paylaşımda varlıklarını dondurdukları için çeşitli kripto para ihraççılarına teşekkür etti.

Yi He, ortamın güvenli olduğu doğrulanana kadar para çekme işlemlerinin devre dışı bırakıldığını ve güvenliğin ilk sırada geldiğini ifade etti.

Uyarıların ardından Bitcoin yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Ethereum ve Solana dahil olmak üzere diğer büyük kripto paraların fiyatı da sert bir şekilde düştü.

Diğer platformlardan destek adımları

İki diğer büyük kripto platformu Tether ve Circle, olası Binance saldırısına yanıt olarak toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolarlık varlığı dondurduklarını açıkladı.

Circle İcra Kurulu Başkanı Jeremy Allaire, şirketinin Binance ile ilgili olası bir istismar raporlarını yakından takip ettiğini ve olayla bağlantılı 800 milyon dolardan fazla varlığı dondurduğunu belirtti.

Circle, dünyanın en büyük ABD doları destekli kripto paralarından biri olan USDC'nin ihraççısı ve ortak yaratıcısı olarak biliniyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise şirketinin olası bir Binance borsa saldırısıyla bağlantılı olarak yaklaşık 1,6 milyar doları dondurduğunu bildirdi.

USDT olarak bilinen kripto parayı ihraç eden şirketin yöneticisi Ardoino, sektörü ve ortakları korumanın temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Çeşitli kripto endüstrisi gözlemcileri, borsa güvenlik sorununu doğrulamadan saatler önce Binance'te olası bir siber saldırı hakkında endişelerini dile getirmişti.

2017 yılında Zhao tarafından Çin'de kurulan ve kullanıcıların dijital varlık ticareti yapmasına olanak tanıyan Binance'in dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Borsa, dünya çapında düzenleyici kurumların incelemelerine tabi tutuluyor.

Şirket 2024 yılında 160 milyar dolardan fazla varlığı gözetim altında tuttuğunu açıklamıştı.