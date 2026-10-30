Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2026 05:49

Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
TCG Işın arama kurtarma gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
21 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
07:29
Fransa'da 31 Ekim protestoları için 70 bin polis teyakkuza geçti
07:38
Dünyanın gözü Türkiye'de: COP31 için geri sayım başladı
07:31
Brezilya 263 milyon mobil kullanıcısına yüz tanıma taraması zorunluluğu getirdi
07:07
Arabanızın en büyük güvenlik zafiyeti beklenmedik bir yerde olabilir
07:03
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ