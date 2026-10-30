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Türkiye
AA 30.10.2026 06:40

Mersin'de tütün deposunda yangın

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de tütün deposunda yangın
[Fotograf: AA]

Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.

Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Mersin'de tütün deposunda yangın

İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasar gören antrepoda soğutma işlemi sürüyor.

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