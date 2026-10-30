Klasik araçlara "change" tuzağına operasyon: 35 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Çalışmalarda, araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlenen raporların aynı noterliklere ibraz edilerek "change" işlemi yapılan araçlara tescil belgesi alındığı saptandı.

Zanlıların bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve söz konusu araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalandı. Aramalarda bir zanlının evinde 97 fişek bulundu.

Ekipler, "change" işlemi yapılan 61 aracı da ele geçirdi.