Puslu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.10.2026 09:30

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği için adli işlem gören, ByLock kullanan, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış görülen ve sözde eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi, bölge talebe mesulü oldukları, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri anlaşılan zanlıların güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiklerini belirledi.

Geçmiş dönemde sorumlu oldukları kişi ve esnaflarla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Aydın ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 12 milyon 852 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21'inci yüzyıl 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor
11:01
Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı
10:53
Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini
10:48
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında arttı
10:43
Yapay zeka kaynaklı deepfake tehlikesi seçimleri ve tüketicileri tehdit ediyor
10:42
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi başladı
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ