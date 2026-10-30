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Dünya
20minutes 30.10.2026 10:07

Fransa'da denizaltını çalıp 100 euroya satışa koydular

Fransa'da bir dalış mağazasında dekorasyon amacıyla kullanılan sarı bir denizaltı çalındıktan sonra 100 euroya internette satışa çıkarıldı. Polisler aracı geri aldı ve 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da denizaltını çalıp 100 euroya satışa koydular

Fransa'nın Ain bölgesinde bir dalış mağazasından çalınan dekoratif denizaltı, ikinci el eşya platformu üzerinden satılmak istenirken polis ekipleri tarafından bulundu.

Ferney-Voltaire kasabasında ekim ayında çalınan sarı renkli denizaltının sahibi, aracının internet üzerinden satışa çıkarıldığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Besançon polisi, ilandaki bilgileri takip ederek çalıntı denizaltının yerini tespit etti.

Polis ekiplerinin 26 Ekim'de düzenlediği operasyonla çalıntı denizaltı geri alındı.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 27 ve 47 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sıra dışı hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği bildirildi.

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Fransa Polis Denizaltı
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