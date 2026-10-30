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Dünya
AA 30.10.2026 10:52

Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, kışın sert geçmesi halinde Avrupa'da bin metreküp doğal gazın fiyatının 2 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Batılı uzmanların sonbahar ve kış aylarında doğal gaz fiyatlarının ulaşmasını beklediği​​​​​​​ bin metreküp başına 1200 dolar seviyesinin ekim ayında aşıldığını ifade etti.

Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinde gaz dolum miktarlarının tarihin en düşük seviyelerinde​​​​​​​ olduğuna işaret eden Miller, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da depoların doluluk oranının yalnızca yüzde 61,6 olduğunu bildirdi.

Miller, depolardaki düşük doluluk oranları nedeniyle, kışın soğuk geçmesi durumunda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının zirve dönemlerinde bin metreküp başına 2 bin 500 dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansının (ACER) verilerine göre, Birlik genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı ekim ayında yüzde 75 seviyesinde seyrederek 9 yıllık ortalamanın altında kalırken​​​​​​​, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikindeki aksamalar fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

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