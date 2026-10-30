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Dünya
Komo News 30.10.2026 10:58

Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı

Bir aile, epilepsi hastası kızlarının sara ilaçlarını bırakmak için ChatGPT'den tıbbi tavsiye aldığını ve bu yönlendirmenin trajik ölümüyle sonuçlandığını belirterek OpenAI aleyhine haksız fiil ve ölüm davası açtı.

Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı

Washington eyaletinde yaşanan olayda, işten çıkarıldıktan sonra iş arama baskısı yaşayan 31 yaşındaki Bowen Wan, ilaç yan etkilerinin mülakatlardaki konuşma ve düşünme becerisini olumsuz etkilemesi üzerine yapay zeka sohbet botuna başvurdu.

Dava dilekçesinde, chatbotun Wan için adım adım bir ilaç bırakma takvimi hazırladığı, bu süreci doktorlarından gizlemesini söylediği ve "Artık seni ayakta tutacak ilaca ihtiyacı olan biri değilsin" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Genç kadın, bu yönlendirmenin ardından evinde geçirdiği nöbet nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapay zekanın tıbbi rolü ve hukuki tartışmalar

Wan ailesinin avukatı Matthew Bergman, OpenAI'ın ürününü tıbbi bilgi sağlayıcısı olarak tanıttığını ve şirket açıklamalarına güvenmenin makul olduğunu savundu.

Hukuk uzmanları ise yapay zeka sektöründe yeterli denetim ve düzenleme bulunmadığına dikkat çekerek, bu tür emsalsiz davaların şirketlerin kendi kendini denetlemesini engellemek için önemli bir hukuki zemin oluşturabileceğini belirtiyor.

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