Puslu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2026 09:56

Arap Koalisyonu: Mekke bölgesinde 1 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke bölgesine gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu: Mekke bölgesinde 1 İHA imha edildi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen'deki Husilerin gönderdiği İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek imha edildiğini belirtti.

Husilerden "Mekke bölgesini hedef almadık" açıklaması

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke bölgesini hedef almadıklarını savundu.

Seri, Suudi Arabistan'da petrol tesisleri ve askeri üslere saldırılar düzenlediklerini ifade etti.

Riyad'da düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi yaralandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Husilerin dün fırlattığı 2 balistik füzeye müdahale sırasında şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir ev ve araçta hasar oluştuğu kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Yemen İran Mekke
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 111,57 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor
11:01
Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı
10:53
Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini
10:48
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında arttı
10:43
Yapay zeka kaynaklı deepfake tehlikesi seçimleri ve tüketicileri tehdit ediyor
10:42
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi başladı
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ