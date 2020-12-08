Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupasının eleme grupları belli oldu.

G grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.

Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Ay yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile oynayacak.