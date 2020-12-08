Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Millilerin maç takvimi belli oldu
Türkiye'nin, 2022 FIFA Dünya Kupasının eleme grubundaki maç takvimi belli oldu. G grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile oynayacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupasının eleme grupları belli oldu.
G grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen Türkiye'nin maç takvimi de açıklandı.
Millilerin maç programı şöyle:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
Ay yıldızlılar, ilk maçını 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile oynayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda #BizimÇocuklar’ın fikstürü belli oldu! #WCQ @roadto2022 pic.twitter.com/XPs7qnwdUz— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) December 8, 2020
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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