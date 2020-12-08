İsrail'in Arap karşıtı ve İslam düşmanı taraftarları ile bilinen Beytar Yeruşalim takımına Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden ortak geldi.

Abu Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife en-Nahyan'ın oğlu, Hamad en-Nahyan, İsrail takımının yüzde 50 hissesini satın aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Muhammed en-Nahyan, İsrailli futbol takımına on yıl içinde 92 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Takımın yarısını satın alan BAE kraliyet ailesi üyesi Hamad bin Nahyan, Beytar Yeruşalim'e ortak olduğu için "heyecan duyduğunu" belirtti.

İsrailli takımın taraftarları İslam karşıtlığıyla biliniyor

Beytar Yeruşalim kulübü taraftarları daha önce takımda yer alan Çeçen Müslüman iki futbolcuya ırkçı saldırılarda bulunarak ayrılmalarına sebep olmuştu.

La Familia olarak bilinen taraftar grubu, 2019 yılında Beytar Yeruşalim'in Nijeryalı Hristiyan oyuncusu Ali Muhammed'den de soy ismini değiştirmesini de istemişti.