Lacivert-beyazlılar bu sonuçla, 7. galibiyetini aldı. Fransız ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğinde üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan ASVEL, birinci periyodu 19-13 önde tamamladı.

Anadolu Efes, iki periyotta oyunda üstünlüğü ele aldı. Lacivert-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına da 33-27 üstün girdi.

İkinci yarıya boyalı alandan özellikle Larkin ile bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 13 sayıya (44-31) kadar çıkardı. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda ritim bulan ASVEL farkı eritse de ev sahibi takım, final periyoduna 48-44 önde gitti.

Anadolu Efes, son çeyrekte savunmada ve hücumda temposunu bir türlü yakalayamadı. Hayes'le çemberin altını iyi savunan ASVEL, son 3 dakikaya 65-61 önde girdi.

Son bölümde Larkin ve Micic ile skor üreten lacivert-beyazlılar, oyunda üstünlüğü ele aldı ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 72-68 kazandı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 22, Larkin ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. ASVEL'de ise Lighty ve Howard'ın 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 11 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 8 maçtan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Beaubois, Micic 22, Tolga Geçim, Moerman 5, Dunston 13, Larkin 18, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 4, Anderson 6, Sertaç Şanlı 2, Buğrahan Tuncer

ASVEL: Diot 8, Kahudi 3, Freeman, Yabusele 8, Fall 5, Lacombe, Lomazs, Noua 11, Hayes 3, Lighty 14, Howard 14, Cole 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 33-27

3. Periyot: 48-44

Beş faulle çıkan: 36.13 Anderson (Anadolu Efes)