Ligde zor günler geçiren Real Madrid transfer arayışında. Zinedine Zidane ile yolların ayrılması beklenen İspanyol ekibinde bir taraftan teknik direktör arayışları sürerken, diğer taraftan da kadro planlaması yapılıyor.

Adı Real Madrid ile transfer dedikodusuna karışan son isim Kylian Mbappe. Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker.

Suker, dünya yıldızının Madrid'e yakın olduğunu belirtti.

"Futbolda başarı olması için açlık olması şart. Kylian Mbappe ise bu profile uyuyor. O Real Madrid'de oynama arzusuna sahip bir oyuncu."

Mbappe'nin Paris Saint Germain (PSG) ile olan mevcut kontratı 2022 yazında sona eriyor.

Real Madrid ile anılan bir diğer isim ise Paul Pogba. Manchester United'ın Fransız yıldızı, Ada'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e yakın olduğu belirtildi.

Oyuncunun Manchester United'da mutsuz olduğu ise Menajeri Mino Raiola tarafından açıklanmıştı. Fransız orta saha oyuncusu için PSG ve Juventus'un da devrede olduğu belirtildi.