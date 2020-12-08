Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Villarreal-Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.
Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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