Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şampiyona öncesi Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Fransa ve Azerbaycan'ın koronavirüs nedeniyle organizasyondan çekilmesinin ardından başvuru yapan 4 ülkeden Türkiye'nin seçildiğini anımsattı.

Türk cimnastiğinin yükselişte olduğunu ve başarılar elde ettiğini söyleyen Çelen, "Yarışmaya katılacak milli sporcularımızın Avrupa'da madalyaları var. Burada da büyük şampiyonluklar alarak, bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Çelen, erkek ve kadınlar kategorilerindeki şampiyonaya 21 ülkeden 218 sporcunun katılacağını söyledi.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) Başkanı Farid Gayibov da Mersin'in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirtti.

"Organizasyon, en yüksek seviyede yapılıyor. Oteller, yemekler, salondaki organizasyon, her şey güzel. Aralık ayı olmasına rağmen hava sıcak, insanlar sıcak. Türkiye Cimnastik Federasyonu kısa süre içerisinde çok şey yaptı."

Türkiye'nin 2019 yılındaki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndüğünü hatırlatan Gayibov, Türk Milli Takımı'nın bu şampiyonadan da madalya kazanacağına inandığını söyledi.

"Takım olarak madalya alacağız"

Takım kaptanı Ümit Şamiloğlu da Avrupa'da her zaman madalyaya oynayan bir takım olduklarını kaydetti. Şamiloğlu, hedeflerinin takım olarak madalya almak olduğunu ifade etti.

"40 yaşında biri olarak, böyle yetenekli ve güçlü gençlerin arasına girip, bir kez daha kaptanları olma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Avrupa şampiyonlarındaki serüvenimiz benim 2008 yılındaki ilk madalyamla başladı. 2018'de İbrahim Çolak'ın gümüş, 2019'da da Ferhat Arıcan'ın bronz madalyasıyla son buldu. Biz, 3 madalyamızı katlayacağımızı düşünüyoruz. Hiç takım madalyamız, Avrupa şampiyonluğumuz yok. Diliyorum ki takım olarak madalya alacağız. Madalya altın olursa da bizim için çok başka olur. Madalyayı alırsak da Avrupa cimnastik tarihinde madalya almış en yaşlı sporcu unvanını da almış olacağım. İnşallah cumartesi günü bu 3'ünü bir arada sizlere sunmuş, ülkemize böyle bir başarı armağan etmiş olacağız."

Ferhat Arıcan: Dünya literatürüne girecek üçüncü yeni Arıcan hareketi geliyor

Milli sporcu Ferhat Arıcan da 9 ay sonra uluslararası bir organizasyona çıkacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Arıcan, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Özellikle pandemi dönemi bizi daha da geliştirdi, hedeflerimize daha da odakladı. Bu takım önceden tarih yazdı, şimdi de daha büyük tarihler yazmak için yarışmayı bekliyor. Bugün antrenmanda yeni hareketimi denedim. Dünya literatürüne girecek üçüncü yeni Arıcan hareketi geliyor. Onu da inşallah aksaklık çıkmazsa yarışmaların birinde yapıp, dünya literatürüne sokmak istiyorum."

İbrahim Çolak: Hedefim takım olarak şampiyon olmak

İbrahim Çolak, Covid-19 salgını öncesinde omuz ameliyatı geçirdiğini anımsatarak, şampiyonaya katılma durumunun 2 hafta önce netleştiğini anlattı. Çolak, şampiyonada yarışacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Bireysel hedeflerimin dışında en büyük hedefim, takım olarak şampiyon olmak, madalya kazanmak. Biz bunun için buradayız. Son 2 haftadır çok ciddi bir kamp süreci geçirdik. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Her şey yolunda giderse elimizden geleni yapıp en güzel dereceleri alacağımıza yürekten inanıyorum."

Ahmet Önder de takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini ifade ederek, Türk cimnastiğine ilkleri yaşatmayı istediklerini kaydetti.

Abdelrahman Elgamal, Türkiye adına yarışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şampiyona heyecanı 5 gün sürecek

Olimpik Cimnastik Salonu'nda yarın başlayacak olan şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde deneyimli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde genç erkekler elemeleri, ikinci gününde de büyük erkekler elemeleri yapılacak. Şampiyona finalleri ise 11, 12 ve 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Erkekler kategorisinin ardından 17-20 Aralık'ta da Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yapılacak.

Kadınlarda milli takım adına Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz yarışacak.