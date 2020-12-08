Kentte 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'ndaki şampiyona için teknik heyet ile sporcuların yanı sıra görevliler ve basın mensupları için Covid-19 testi yapıldı.

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Sadece testi negatif çıkanların salona alındığı organizasyonda, giriş ve çıkışların yanı sıra müsabakaların yapılacağı zemin ve aletler de özel cihazlarla dezenfekte edildi.

Hijyen çalışmalarının ardından sporcular, resmi antrenmanlara başladı.