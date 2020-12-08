Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpik Cimnastik Salonu dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 9 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın düzenleneceği salonda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Kentte 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'ndaki şampiyona için teknik heyet ile sporcuların yanı sıra görevliler ve basın mensupları için Covid-19 testi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sadece testi negatif çıkanların salona alındığı organizasyonda, giriş ve çıkışların yanı sıra müsabakaların yapılacağı zemin ve aletler de özel cihazlarla dezenfekte edildi.
Hijyen çalışmalarının ardından sporcular, resmi antrenmanlara başladı.
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